تسلمت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيغريت كرامب-كارنباور، أوراق تعيينها وزيرة للدفاع من نائب الرئيس الألماني، على أن يتم التنصيب الرسمي في البرلمان الألماني (بوندستاغ) الأسبوع المقبل.

وفي ذات الوقت تسلمت وزيرة الدفاع الحالية أورزولا فون دير لاين، التي انتخبها البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء رئيسة للمفوضية الأوروبية، أوراق إعفائها من مهام منصبها.

وشارك في المراسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي جلست على مقعد بغطاء أبيض خلال كلمة مولر وكرامب-كارنباور وفون دير لاين.

ويعقد البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الأربعاء المقبل جلسة طارئة لتنصيب أنيغريت كرامب-كارنباور، وزيرة للدفاع. ومن أجل الجلسة الطارئة سيتعين استدعاء العديد من نواب البرلمان، البالغ عددهم 709 نائبا، من عطلاتهم الصيفية.