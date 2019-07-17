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رقم الخبر: 258652 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: رياضة  
برشلونة يحدد ضحايا صفقة التبادل مقابل نيمار

برشلونة يحدد ضحايا صفقة التبادل مقابل نيمار

وصفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عرض نادي برشلونة الإسباني للتوقيع مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من نظيره باريس سان جيرمان بـ “السيء”.

وكشفت الصحيفة الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء عن العرض الذي قدمه برشلونة مقابل التوقيع مع نيمار ، حيث قام بتقديم الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش بالإضافة لـ 40 مليون يورو فقط ، حيث أن العرض أُرسل للمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو بشكلٍ شفهي وليس كتابي.
ومن جهته يفضل باريس سان جيرمان الحصول على المال نقداً بدلاً من اللاعبين ، وهذا ما يخطط له برشلونة على عكس خطط “الباريسيين” ، معتبرةً أن 40 مليون يورو كانت مجرد خدعة لإضافة الأموال لا أكثر.
وفي السياق ذاته أكدت “ليكيب” أن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي هو المفضل بالنسبة لسان جيرمان ، لكن برشلونة لا يفكر في وضعه بالصفقة بجانب وجود رغبة للاعب بالبقاء واقتناعه أن الموسم الحالي سيكسر كل شيء سلبي.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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