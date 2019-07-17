وكشفت الصحيفة الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء عن العرض الذي قدمه برشلونة مقابل التوقيع مع نيمار ، حيث قام بتقديم الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش بالإضافة لـ 40 مليون يورو فقط ، حيث أن العرض أُرسل للمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو بشكلٍ شفهي وليس كتابي.

ومن جهته يفضل باريس سان جيرمان الحصول على المال نقداً بدلاً من اللاعبين ، وهذا ما يخطط له برشلونة على عكس خطط “الباريسيين” ، معتبرةً أن 40 مليون يورو كانت مجرد خدعة لإضافة الأموال لا أكثر.

وفي السياق ذاته أكدت “ليكيب” أن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي هو المفضل بالنسبة لسان جيرمان ، لكن برشلونة لا يفكر في وضعه بالصفقة بجانب وجود رغبة للاعب بالبقاء واقتناعه أن الموسم الحالي سيكسر كل شيء سلبي.