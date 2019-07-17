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رقم الخبر: 258651 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: رياضة  
إشارة جديدة على انضمام لوكاكو إلى إنتر ميلان

إشارة جديدة على انضمام لوكاكو إلى إنتر ميلان

أعلن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم اليوم الأربعاء من خلال موقعه على شبكة الإنترنت عن استبعاد اللاعب روميلو لوكاكو من المباراة الودية المقررة أمام ليدز يونايتد.

وارتبط المهاجم البلجيكي بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد أداء مخيب للآمال في الموسم الماضي ، وسط تقارير تؤكد اقترابه من إنتر ميلان الإيطالي.
وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” إن خروج لوكاكو من تشكيلة مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي يؤكد مجدداً على مدى اقترابه من الانضمام إلى إنتر ميلان بعد رضوخ الأخير للمطالب المالية.
واستقطب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً اهتمام نادي إنتر ميلان بقيادة المدرب أنطونيو كونتي ، لكن النادي الإيطالي لم يقدم حتى الآن عرضاً يناسب تطلعات فريق الشيطان الحمر للتخلي عنه.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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