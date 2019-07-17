أجريت صباح اليوم الأربعاء 17 يوليو، في العاصمة الماليزية كوالالمبور قُرعة تصفيات آسيا لـ كأس العالم 2022 في قطر وبطولة كأس آسيا في الصين عام 2023.

وتنص قوانين قرعة التصفيات المشتركة على تقسيم المنتخبات الـ40 المشاركة إلى 5 مستويات على أن تضم كل مجموعة من المجموعات الـ8 خمسة منتخبات.



وجاءت نتائج القرعة كالآتي:



المجموعة الأولى: الصين – سوريا – الفلبين – المالديف – غوام



المجموعة الثانية: أستراليا – الأردن – تايوان – الكويت – نيبال

المجموعة الثالثة: إيران – العراق – البحرين – هونغ كونغ – كمبوديا

المجموعة الرابعة: السعودية – أوزباكستان – فلسطين – اليمن – سنغافورة

المجموعة الخامسة: بنغلاديش – عمان – الهند – أفغانستان – قطر

المجموعة السادسة: اليابان – قرغيزستان – طاجيكستان – ميانمار – منغوليا

المجموعة السابعة: الإمارات – فييتنام – تايلاند – ماليزيا – إندونيسيا

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية – لبنان – كوريا الشمالية – تركمانستان – سريلانكا

كما تنص القوانين إن أصحاب المراكز الثمانية الأولى وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ستتأهل مباشرة إلى كأس آسيا 2023 والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.