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رقم الخبر: 258648
تاريخ النشر: تموز 17, 2019
الوقت: 15:50
الاقسام: منوعات
في انتظار الحرية
الکلمات المفتاحية
فلسطين
الحرية
كاريكتير
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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