نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، صوراً لرجل هندي لم يقص شعره منذ 40 عاماً .

وتعليقاً على شعره الطويل، قال «ساكال ديف تودو» 63 عاما، من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية، أن شعره نعمة من الله .

ويزعم ساكال، إن الله زاره في المنام وقال له ألا يقطع شعره، وهي تعليمات يطيعها منذ ذلك الحين.

ويقوم «ساكال» بلف شعره بقماش أبيض عندما يخرج وذلك للحفاظ عليه، وإذا لم يكدس شعره فوق رأسه فسوف يزحف على الأرض خلفه.

يشتهر ساكل بأنه معالج تقليدي، ويقوم بإعداد علاجات منزلية للأزواج الذين ليس لديهم أطفال.

يعيش ساكال مع زوجته روبيا ديفي ولديه ثلاثة أبناء وثلاث بنات وسبعة أحفاد.