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رقم الخبر: 258644 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
ثعبان جائع ينقض على مطعمه!

ثعبان جائع ينقض على مطعمه!

انقض ثعبان النمر، في مدينة بورت أوف سبين بترينيداد وتوباغو، على حارس حديقة الحيوان بدل أن يتلقف «وليمته» المكونة من ‏أرنب.‏

وذكرت صحيفة Trinidad & Tobago Guardian، أن الحادث وقع أمام أعين زوار حديقة الحيوان، عند قدوم الحارس لإطعام الثعبان، إذ هجم على مطعمه بعد فتحه باب القفص وتجاهل الأرنب الذي أحضره له الحارس وأمسك ببطنه.

واستطاع زميل الحارس مساعدة شريكه بسرعة، وانتزع الثعبان المتمسك بالضحية وألقاه في قفصه وأوصد الباب عليه.

وأكد الحارس، الذي أصيب بجراح طفيفة، للصحفيين، أن هذه ليست الحالة الأولى من هذا القبيل، التي يتعرض لها في حياته المهنية. وأنه تعرض للعض بشكل متكرر من مختلف أنواع الثعابين على مدار 27 سنة من العمل في حديقة الحيوان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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