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رقم الخبر: 258641 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 15:47 الاقسام: منوعات  
ضبط نصف كيلو من الكوكايين في شعر رجل كولومبي

ضبط نصف كيلو من الكوكايين في شعر رجل كولومبي

قالت الشرطة الإسبانية إنها قبضت على رجل كولومبي في مطار برشلونة الدولي بعد العثور على نصف كيلو من الكوكايين مخبأ تحت شعر مستعار ضخم على رأسه.

ولدى وصوله قادما من بوجوتا لفت الرجل انتباه الشرطة لأنه بدا متوترا وكان الشعر المستعار تحت قبعته كبيرا في الحجم. وعثرت الشرطة على لفافة ملصقة برأسه بها كوكايين تقدر قيمته بنحو 30 ألف يورو (34 ألف دولار).

وجاء في بيان الشرطة «لا حدود لحيل مهربي المخدرات بهدف خداع السلطات».

وتضمن البيان صورة للرجل الذي بدا في منتصف العمر وكان الشعر المستعار ما زال فوق رأسه بينما حُجبت ملامح عينيه.

ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل أخرى بشأن هويته.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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