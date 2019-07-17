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|رقم الخبر: 258639
|تاريخ النشر: تموز 17, 2019
|الوقت: 15:47
|الاقسام: منوعات
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رصد قنديل عملاق بحجم الإنسان قرب سواحل إنجلترا
نشرت مذيعة قناة «Daly Wildlife TV»، ليزلي ديلي، صورة لقنديل بحر ضخم عند سواحل إنجلترا.
ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، كانت ديلي تمارس الغوص وفجأة لاحظت كائن البحر العجيب الذي يساوي طوله طولها.
وقال علماء الأحياء إن قطر قنديل البحر لا يتجاوز في العادة 40 سم، ولكن يمكن أن يصل قطره إلى متر ونصف متر، ووزنه 35 كغم.
عادة ما يعيش هذا الحيوان في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي، وكذلك في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي.
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