ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، كانت ديلي تمارس الغوص وفجأة لاحظت كائن البحر العجيب الذي يساوي طوله طولها.

وقال علماء الأحياء إن قطر قنديل البحر لا يتجاوز في العادة 40 سم، ولكن يمكن أن يصل قطره إلى متر ونصف متر، ووزنه 35 كغم.

عادة ما يعيش هذا الحيوان في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي، وكذلك في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي.