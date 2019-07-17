أعلن أطباء، امس الثلاثاء، أن توأمين ملتصقين من الرأس، خضعا لجراحة ناجحة في مستشفى بريطاني، تم خلالها فصل الجمجمة والمخ والأوعية الدموية.

وشملت الجراحة الشديدة التعقيد، عمليات عدة للتوأمتين «صفا ومروة» اللتين ولدتا في باكستان، في يناير/كانون الثاني 2017، بحالة تعرف باسم «اتحاد القحف»، وفيها التصقت الجمجمتان وتشابكت أجزاء من المخ، بحسب صحيفة «غارديان» البريطانية.

وقال ديفيد جيه. دوناواي، الذي اشترك في الإشراف على فريق الجراحة الذي عالج التوأمتين: «اتحاد القحف حالة نادرة ومعقدة»، مضيفا أن العملية التي أجريت في فبراير/ شباط، كانت الأكثر تعقيدا من نوعها التي يجريها فريقه حتى اليوم.

والتصاق التوأمين من الرأس مع جمجمتين متداخلتين وجسمين منفصلين أمر نادر يحدث بين المواليد بنسبة أقل من مرة واحدة في المليون، بينما ما زال امتداد الاتصال بينهما إلى أوعية المخ أمر نادر.

ويقدر عدد التوائم الملتصقة القحف في العالم بنحو 50 حالة كل عام، تبقى منها نحو 15 حالة على قيد الحياة بعد الشهر الأول من الولادة.

وقال دوناواي إن عملية الفصل هذه أسهمت فيها التكنولوجيا الفنية، بما فيها الواقع الافتراضي والتصوير المتطور السريع الثلاثي الأبعاد، مما أتاح للجراحين استخدام صور لمخ الفتاتين وأوعيتهما الدموية للإعداد والتدريب على الجراحة قبل التنفيذ للحد من المضاعفات.

وتمت الإجراءات الطبية في مستشفى «غريت أورموند استريت» في لندن، مع تحسن صحة الفتاتين، مما سمح بخروجهما من المستشفى بعد 4 أشهر في الأول من يوليو/تموز الجاري.