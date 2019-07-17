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رقم الخبر: 258636 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 15:46 الاقسام: سياحة  
«هشتكرد».. عضوًا بالشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو

«هشتكرد».. عضوًا بالشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو

اعلن المدير التنفيذي لشركة اعمار مدينة هشتكرد التابعة لمحافظة البرز (غرب طهران) عن قبول عضوية المدينة في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم المستدامة (GNL).

وقال «داود صفدري» اليوم الاربعاء لوكالة ارنا ان هذا الحدث يعتبر جيدا بالنسبة لمدينة هشتكرد الجديدة مما سيعزز مكانتها والاقبال اليها.

واشار صفدري الى تسجيل 224 مدينة من 52 دولة في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم المستدامة ، موضحا ان مدينة هشتكرد هي الخامسة من ايران بعد شيراز واراك وكاشان وبهبهان التي تنضم الى قائمة المدن المسجلة في شبكة اليونسكو العالمية.

وتسعى شبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية، التي ترتكز على مبدأ تبادل الأفكار والحلول بين المدن، إلى تحقيق هدفين: ضمان التعليم الجيّد بصفة عادلة ودون إقصاء من خلال توفير امكانيّات للتعلّم مدى الحياة للجميع، وجعل المدن مفتوحة للجميع، آمنة، ومرنة ومستدامة.

وتنعقد كل سنتين ندوة دوليّة حول المدن التعليمية، تُوفّر أرضية للتحاور حول السياسات المتبعة وتبادل الممارسات الجيّدة. وبهذه المناسبة، يتم إسناد مكافآت اليونسكو للمدينة التعليمية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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