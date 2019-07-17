  • الأربعاء ١٤ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258633 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: ثقافة وفن  
مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان «MELBOURN» الدولي

مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان «MELBOURN» الدولي

يستضيف مهرجان «MELBOURN» الدولي بدورته الثامنة والستين في استراليا ثلاثة افلام ايرانية قصيرة.

والافلام التي تمثل ايران في القسم التنافسي للمهرجان هي: «الوشم» (تتو) للمخرج فرهاد دل آرام و«العبور» (كذار) للمخرجة كيميا هندي و«ابن البحر»(بسر دريا) للمخرج عباس جلالي يكتا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الأول من اغسطس المقبل وستستمر حتى الثامن عشر منه.

ويعتبر مهرجان «MELBOURN» الدولي من أهم المهرجانات في العالم المؤيدة من قبل اكاديمية الاوسكار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/9642 sec