والافلام التي تمثل ايران في القسم التنافسي للمهرجان هي: «الوشم» (تتو) للمخرج فرهاد دل آرام و«العبور» (كذار) للمخرجة كيميا هندي و«ابن البحر»(بسر دريا) للمخرج عباس جلالي يكتا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الأول من اغسطس المقبل وستستمر حتى الثامن عشر منه.

ويعتبر مهرجان «MELBOURN» الدولي من أهم المهرجانات في العالم المؤيدة من قبل اكاديمية الاوسكار.