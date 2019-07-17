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|رقم الخبر: 258633
|تاريخ النشر: تموز 17, 2019
|الوقت: 15:45
|الاقسام: ثقافة وفن
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مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان «MELBOURN» الدولي
يستضيف مهرجان «MELBOURN» الدولي بدورته الثامنة والستين في استراليا ثلاثة افلام ايرانية قصيرة.
والافلام التي تمثل ايران في القسم التنافسي للمهرجان هي: «الوشم» (تتو) للمخرج فرهاد دل آرام و«العبور» (كذار) للمخرجة كيميا هندي و«ابن البحر»(بسر دريا) للمخرج عباس جلالي يكتا.
وستنطلق فعاليات المهرجان في الأول من اغسطس المقبل وستستمر حتى الثامن عشر منه.
ويعتبر مهرجان «MELBOURN» الدولي من أهم المهرجانات في العالم المؤيدة من قبل اكاديمية الاوسكار.
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