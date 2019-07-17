  • الأربعاء ١٤ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258632 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 15:44 الاقسام: ثقافة وفن  
إيران تبيع 2943 دقيقة أنيميشن إلى الصين

إيران تبيع 2943 دقيقة أنيميشن إلى الصين

أعلنت العلاقات العامة لمنظمة الإذاعة والتلفاز في إيران (IRIB) ان هذه المنظمة باعت حقوق البث لـ 2943 دقيقة من الانيميشنات والرسوم المتحركة إلى الصين.

الأنيميشنات من إنتاجات مركز «صبا» للأنيميشن تشمل «سكرستان»، «الرعد»، «سمك المنطاد» والتي من المقرر ان تعرض في الصين كما تم بيع أنيميشن «خال خالي» (المنقط) للبث في إيطاليا.

كما تتواصل المفاوضات مع شركات من الصين وإيطاليا وروسيا وإنجلترا وفيتنام وشركات من أمريكا الجنوبية والأخرى من جنوب شرق آسيا لبيع 6560 دقيقة أنيميشن من نتاجات مركز «صبا» للأنيميشن للبث في هذه الدول وهي «سكرستان»، «الرعد»، «الأن معنا» و«المخدة» و«قصص رييرا» و«الثعلب والديك».

وقال محمد رحيم ليواني رئيس المركز ان منتجات إيران من الرسوم المتحركة والأنيميشن وصلت إلى مستوى من الجودة جعلت شركات دولية ترغب في شراء أعمالنا للبث والتوزيع في الأسواق العالمية وبهذه الطريقة ، تنتشر الثقافة المنبثقة عن أسلوب الحياة الإيراني في خارج البلاد.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 26/5430 sec