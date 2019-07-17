أعلنت العلاقات العامة لمنظمة الإذاعة والتلفاز في إيران (IRIB) ان هذه المنظمة باعت حقوق البث لـ 2943 دقيقة من الانيميشنات والرسوم المتحركة إلى الصين.

الأنيميشنات من إنتاجات مركز «صبا» للأنيميشن تشمل «سكرستان»، «الرعد»، «سمك المنطاد» والتي من المقرر ان تعرض في الصين كما تم بيع أنيميشن «خال خالي» (المنقط) للبث في إيطاليا.

كما تتواصل المفاوضات مع شركات من الصين وإيطاليا وروسيا وإنجلترا وفيتنام وشركات من أمريكا الجنوبية والأخرى من جنوب شرق آسيا لبيع 6560 دقيقة أنيميشن من نتاجات مركز «صبا» للأنيميشن للبث في هذه الدول وهي «سكرستان»، «الرعد»، «الأن معنا» و«المخدة» و«قصص رييرا» و«الثعلب والديك».

وقال محمد رحيم ليواني رئيس المركز ان منتجات إيران من الرسوم المتحركة والأنيميشن وصلت إلى مستوى من الجودة جعلت شركات دولية ترغب في شراء أعمالنا للبث والتوزيع في الأسواق العالمية وبهذه الطريقة ، تنتشر الثقافة المنبثقة عن أسلوب الحياة الإيراني في خارج البلاد.