سيتم تدشين اول قناة تلفزيونية على الانترنت للمصابين بالصمم بلغة «الاشارة» في باقة آيو التلفزيونية بطهران قريبا.

وقال المدير العام لمؤسسة باران تلكام (باقة آيو التلفزيونية)، «محمد حسن حافظي بور» في تصريح له: ان اول قناة تلفزيونية مختصة للمصابين بالصمم جاهزة للتدشين بعد ما انجزت مرحلة البث التجربي.

واضاف، ان المتلقين سیکون بامكانهم مشاهدة برامج مشوقة، بما فيما الافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والرياضة وبرامج الاطفال والوثائقيات من خلال هذه القناة.

وتابع حافظي بور، ان الراغبين يستطيعون مشاهدة القناة عبر الرابط www.aionet.ir او استخدام التطبيق الخاص بها.

وستعقد مراسم تدشين قناة الصمم رسميا في يوم 20 تموز/يوليو.