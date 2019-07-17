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رقم الخبر: 258624 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: سياحة  
مهرجان قطف العنب.. عرس السياحة والتجارة في ايران
بهدف التعريف بالمنتجات الزراعية المتنوعة

مهرجان قطف العنب.. عرس السياحة والتجارة في ايران

انطلقت فعاليات مهرجان قطف العنب في مدينة كارون جنوب غربي ايران وذلك بهدف التعريف بالمنتجات الزراعية المتنوعة لمزارع محافظة خوزستان التي اصبحت محطة للاستثمارات واستقطاب العديد من السياح من داخل وخارج البلاد.

استثمار واستقطاب السيّاح والتعريف بالمنتجات الزراعية اهم اهداف المهرجان الثاني لقطف العنب في مدينة كارون احد اهم مدن محافظة خوزستان للمنتجات الزراعية .

وقالت السائحة كوثر محمدي ان «اقامة هذا المهرجان يسهل لنا التعرف على ما تحتويه مزارع محافظتنا من محاصيل زراعية وتقاليد ايضا».

المهرجان سمح للعوائل المشاركة التجوال في مزارع العنب قبل بدء فعالياته بهدف التعرف على منتجات القرى فمنهم من اشترى ما يريد من انواع العنب الطازج ومنهم من انشغلت عدسة هاتفه النقال بالتقاط الصور للذكريات والاستمتاع بطبيعة المكان .

الشق الاخر من المهرجان هو عرض واهداء انواع مختلفة من محصول العنب لكل من حضر وشارك في المهرجان .

واعتبر احد المزارعين «انه مهرجان جيد ويتم عقده للمرة الثانية في قريتنا، ويأتي الناس من الخارج للبساتين وان شاء الله كل عام يكون العدد في زيادة مستمرة».

واوضحت قائممقام مدينة كارونن معصومة حنفري، ان «السنة الماضية عندما قمنا بهذا المهرجان شاهدنا ان الدول المجاورة مثل العراق والكويت وسوريا وتركيا والمانيا قدِموا للمهرجان واشتروا محاصيلنا».

من جانبه قال مدير ناحية السوية التابعة لمدينة كارون، محمد سعيدي، « ان مساحة مزارع العنب تقارب  200 هكتار نطمح لازديادها والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لزيادة وزراعة العنب بانواعه المختلفة التي نتمكن من زراعتها في هذه القرية».

المهرجان ايضا نال حضور وتفاعل العديد من العوائل التي جاءت من داخل وخارج المحافظة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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