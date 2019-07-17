قال رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في كاشان ان المعهد الدولي Architizer أعطى جائزته للعام ۲۰۱۹ الى السيدة «بريسا منوجهري» لنشاطاتها في مجال حفظ الآثار المعمارية وإعادة ترميم البيوت التاريخية في مدينة كاشان .

واضاف «مهران سرمديان» اليوم الاربعاء ان هذا المعهد يقوم سنويا بإقامة منافسات لانتخاب أفضل المعماريين في العالم وإهداء المتفوقين منهم جائزة المعهد «اركيتايزر».

واوضح سرمديان ان المنافسات تقوم في 42 قسما في الإعمار والبناء وأن الآثار يشاهدها اكثر من 400 مليون شخص في جميع انحاء العالم.

وصرح رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في كاشان انه تم اختيار «عمارة سعادة» التاريخية في كاشان كأفضل بناء تاريخي للعام ۲۰۱۹ وتصدر موسسة نشر Phaidon كتابا باسمها.