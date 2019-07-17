أعيد انتخاب آية الله أحمد جنتي، اليوم الأربعاء، رئيساً لمجلس صيانة الدستور في ايران لعام آخر.

ان انتخابات الهيئة الرئاسية لمجلس صيانة الدستور في ايران أجريت صباح اليوم الأربعاء، بحضور فقهاء وحقوقيي هذا المجلس.

وأعيد خلال هذه الانتخابات انتخاب آية الله أحمد جنتي بغالبية الأصوات كرئيس لمجلس صيانة الدستور في ايران لعام آخر.

كما جرى في انتخابات اليوم، انتخاب عباس علي كدخدايي، نائباً لرئيس مجلس صيانة الدستور ومتحدثاً بإسم المجلس لمدة عام.

وبموجب المقررات الداخلية لمجلس صيانة الدستور تجرى انتخابات الهيئة الرئاسية لهذا المجلس مرة كل عام وينتخب خلالها الهيئة الرئاسية الجديدة لمدة عام.