قال وزير خارجية روسيا "سرغي لافروف" ان توتر الاوضاع في المنطقة سببها سياسات امريكا وحلفائها المعادية لايران.

واضاف لافروف اليوم الاربعاء في حوار مع مجلة "ارغيومنتي ايفاكتي" الروسية ان امريكا تستعرض قوتها وتعمل بجد لتشويه سمعة طهران متهمتها بجميع الاخطاء.

واشار الى العلاقات الجيدة مع طهران وقال ان روسيا تنتهج سياسة التعددية في العلاقات فتربطها بمعظم دول المنطقة علاقات جيدة.

وفيما يتعلق بالاتهامات الامريكية لايران قال لافروف ان هذ التصريحات هي سابقة خطرة وتأجج المنطقة ويكفي عود ثقاب واحد لإشعالها، مؤكدا ان امريكا ستكون المسؤولة الوحيدة عن عواقبها الكارثية.