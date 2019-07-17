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رقم الخبر: 258610 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 13:23 الاقسام: دوليات  
الخارجية الامريكية: لم ندرس بعد فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

الخارجية الامريكية: لم ندرس بعد فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إن الولايات المتحدة لم تدرس بعد فرض عقوبات ضد تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وأضافت أورتاغوس، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن "وزير الخارجية والرئيس، يدرسان جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا، من خلال عقوبات كاتسا، وسبق أن أعلنا بوضوح عن العواقب"، (المترتبة على شراء منظومة "إس-400").
وتابعت: "واليوم، شاهدتم خلال حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النتائج المتعلقة بعدم تمكن تركيا من الحصول على طائرات "إف 35"، لن نستبق الأمور ونتحدث عن العقوبات التي يمكن مناقشتها، فالرئيس والوزير سيتخذان القرارات الضرورية عقب دراسة الوضع في إطار قوانين الولايات المتحدة".
وفي 12 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول طائرة شحن إلى أنقرة تحمل مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية ، تلاها وصول عدة طائرات أخرى تحمل معدات تابعة للمنظومةا.
وتعد "إس 400" إحدى أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز ـ أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر تحديثا لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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