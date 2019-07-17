ايران

📌 قائد الثورة الاسلامية: تقليص تعهدات ايران في الاتفاق النووي سيستمر

📌 ظريف: نرحب بتجارة الشركات الاميركية في ايران

جمهوري اسلامي

📌 صحيفة إسبانية تكشف عن دور اميركا في توقيف ناقلة النفط الايرانية

📌 سخط نتنياهو من موقف الاتحاد الاوروبي ازاء تقليص تعهدات ايران في الاتفاق النووي

📌 رئيس وزراء نيوزيلندا ينتقد بشدة تصريحات ترامب العنصرية

📌 تصاعد اليهود الاثيوبين في الاراضي المحتلة

دنياي اقتصاد

📌 سيد حسين موسويان: لازالت الدبلوماسية تتمتع بالحظوظ

📌 ماكرون: فرنسا ستواصل جهودها لخفض التوترات

كيهان

📌 قائد الثورة: القرصنة البحرية لبريطانيا لن تمر من دون رد

📌 الاميركيون يهاجمون مسجداً وبيوت الناس ويقتلون 60 مدنيا افغانيا

📌 مستوطن صهيوني يدهس بالسيارة طفلا فلسطينيا في السابعة من عمره

📌 استمرار الانتقادات لتصريحات ترامب العنصرية

📌 الدرون اليمنية تشن غارات عنيفة على مطار الملك خالد السعودي

آفتاب يزد

📌 علي مطهري يرحب بإجراء مقابلة تلفزيونية مشروطة مع وزير الخارجية الاميركي

📌 كمالوندي: ليس من المقرر أن نجتاز سقف 4،5% من تخصيب اليورانيوم

شرق

📌 13 مشروع لمواجهة اجراءات اميركا أمام لجنة الامن القومي البرلمانية

وفيما يلي أهم ما جاء في الصحف الايرانية من آراء وتعليقات:

رسالت

صحیفة رسالت کتبت في افتتاحیتها (الأهمیة الإستراتیجیة لخفض ایران لإلتزاماتها في الإتفاق النووي).عن التداعیات والتأثیرات الواسعة التي اوجدتها الخطوة الثانیة التي خطتها ایران في مسار خفض التزاماتها في هذا الإتفاق ...

وجاء في الصحیفة: "هذا التحرك الإیراني الذكي وجه رسالة حازمة للطرف الآخر اي الجانب الاوروبي في هذا الإتفاق وذلك بعد مرور عام على انسحاب ترامب منه".رسالة تقول ان صبر ایران قد نفد بالفعل ازاء اکتفاء اوروبا باطلاق الوعود بشأن صیانة هذا الاتفاق ومن دون ان تتحرك عملیا في هذا الاتجاه ورسالة تقول ان ایران لن تطیق مواصلة الترویکا الاوروبیة اللعب في الملعب الامریکي لتصعید الضغوط علیها.

آرمان

صحیفة آرمان کتبت في مقالها (امریکا شعرت بالرعب من وجود ظریف) عن وضع امریکا لقیود مشددة علی تحرك الوزیر ظریف في زیارته لنیویورك للمشاركة في مؤتمر اقتصادي للأمم المتحدة ..وجاء في الصحیفة: "هذه القیود الامریکیة العجیبة لا تعکس واقع خواء ادعاءات امریکا بالحریة والدیمقراطیة فحسب بل تجسد ایضا خوفها من قدرة ظریف علی التأثیر علی الرأي العام"سواء في امریکا او علی الصعید العالمي ایضا فالقیود الامریکیة على تحرك الوزیر ظریف في نیویورك استهدفت الحیلولة دون طرحه للمنطق الذي تتحدث به ایران بشأن الاتفاق النووي وبشأن الضغوط الامریکیة العدوانیة وهو منطق کفیل بتعریة وفضح السیاسات الخاطئة التي ينتهجها ترامب وادارته ـ

آفتاب یزد

صحیفة آفتاب یزد سلطت الضوء علی المماطلات الاوروبیة بشأن الإتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه وذلك في مقالها (اوروبا لا ترید دفع اي ثمن)

وجاء فیه: "الاجتماع الوزاري الاوروبي الأخیر في بروکسل حول الإتفاق النووي لم يتمخض عن اتخاذ اي قرار اوروبي شجاع لصیانة هذا الاتفاق"

وبالطبع هدف الترویکا الاوروبیة هو بقاء الاتفاق النووي ولکن من دون تحمل اوروبا لأیة اعباء في هذا الطریق وبعبارة اخری ما یریده الاوروبیون هو مواصلة التزام ایران بهذا الاتفاق علی علاته لان اوروبا لا ترید وبکل بساطة ایة مواجهة مع امریکا. وبالطبع ایران لا ترضى بأقل من ضمان مصالحها کاملة في الإتفاق النووي.

جوان

حمل تعلیق جوان عنوان لا يخلو من طرافة یقول (الجمیع ضد ترامب وترامب مقابل الجمیع) وذلك في اشارة الی السجال الساخن بین ترامب ونائبات في الکونغرس من اصول اجنبیة وتقول جوان: "یبدو ان ترامب لا یرید التراجع عن تصریحاته العنصریة ضد هؤلاء النائبات رغم کل الانتقادات اللاذعة التي یواجهها".

ففي تطور جدید قال ترامب ان عليهن مغادرة امریکا والعودة الی بلدانهن اذا لم یکن سعیدات بوجودهن في امریکا... والمسألة هنا هي ان الرئیس الامریکي الذي یدرك بانه لن یحصل علی دعم الامریکیین من اصول غیر بیضاء یراهن علی تحفيز التیارات العنصریة المتطرفة في امریکا للوقوف الی جانبه في الإنتخابات المقبلة .

قدس

في الشأن الیمني نقرأ مقتطفات لتقریر تحلیلي بعنوان (اتفاق آخر حول وقف اطلاق النار بالحدیدة) جاء فیه: "طرفا الأزمة الیمنیة توصلا الی اتفاق وتحت اشراف الأمم المتحدة بشأن وضع آلیة جدیدة لوقف اطلاق النار في الحدیدة".آلیة تسهل تنفیذ اتفاق استوکهولم بشأن هذا المیناء الیمني الاستراتیجي قبل نحو تسعة اشهر.

وبطبیعة الحال ساهمت التطورات والتغیرات المیدانیة التي تصب لصالح حرکة انصار الله في دفع الحکومة الیمنیة المستقيلة للجلوس الى طاولة المفاوضات مرة اخری خاصة في ظل ظهور مؤشرات واضحة حول بدء انهیارات في صفوف وجبهة التحالف الذي تقوده السعودیة في الحرب علی الیمن. مؤشرات علی غرار الإنسحابات العسکریة الإماراتیة ولجوء الریاض لوساطات بشأن الیمن.

خراسان

حمل تعلیق لصحیفة خراسان حول تنامي وتزاید نفوذ التیارات العنصریة المتطرفة في اوروبا عنوان یقول ( الفاشيون المسلحون یترصبون بأوروبا) ونقرأ في الصحیفة: "ظلال التیارات الیمنیة المتطرفة باتت تغطي سماء القارة الأوروبیة بشکل بالغ الخطورة فالتیارات العنصریة لم تكتسح برلمانات فقط بل بدأت تتسلح ایضا".

وما حدث في ایطالیا مؤخرا، جرس انذار حقیقي لخطر تنامي التیارات الفاشیة بأوروبا حیث عثرت الشرطة علی اسلحة وحتی صواریخ في مخابئ لجماعات عنصریة. والأخطر من ذلك هو ان الشرطة اکتشفت وجود تنسیق كبير بین الجماعات العنصریة علی مستوی القارة الأوروبیة کلها.

ایران دیلي

نشرت صحیفة ایران دیلي تقریرا ینقل عن الجمارك العامة في ایران قولها (الصادرات غیر النفطیة الایرانیة في ثلاثة اشهر تعکس اتجاها للنمو).وجاء في التقریر: "اکدت الجمارك العامة ان منحنى الصادرات غیر النفطیة والتي بلغت قيمتها في الأشهر الثلاثة الماضیة 10 ملیارات دولار یعکس اتجاها واضحا للنمو".وذلك عند المقارنة مع حجم هذه الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي.