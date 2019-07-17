تُوج القطري ناصر بن صالح العطية بطلاً للنسخة التاسعة من رالي طريق الحرير 2019، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه بالمرحلة الأخيرة من السباق التي أقيمت الثلاثاء.

وجاء فوز العطية بعد نجاحه في تصدر المراحل التسع للسباق بالكامل متفوقًا على 54 سائقًا من 36 دولة ليؤكد على مدى أحقيته بهذا اللقب.

وسجل العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة "تويوتا هايلوكس" وبتحضير من فريق أوفر درايف البلجيكي الزمن الأسرع خلال منافسات اليوم الأخير من السباق وصولا إلى مدينة دونهوانغ الصينية - نقطة الختام- ليرفع زمنه الإجمالي إلى 24.25.29 ساعة بفارق 1.25.04 ساعة عن أقرب ملاحقيه السائق الصيني هان وي صاحب المركز الثاني، في حين جاء السائق الفرنسي جيروم بيليشيه في المركز الثالث بفارق 1.43.39 ساعة عن العطية.

وعلى الرغم من أن العطية خاض منافسات اليوم الأخير من السباق وفي جعبته فارق زمنى مريح بينه وبين السائق الصيني هان وي يقدر ب 1.10 دقائق والذي كان يضمن له التتويج رسميا لمجرد الوصول إلى خط النهاية في أي مركز بترتيب هذه المرحلة إلا أنه أصر على تأكيد تفوقه نجح في التفوق على جميع منافسيه ليواصل تصدره للسباق طوال هذه المرحلة والتي اتسمت بالصعوبة البالغة بسبب وعورة مسارته.