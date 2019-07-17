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رقم الخبر: 258605 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 12:56 الاقسام: رياضة  
رباعية نفط ميسان تحسم الديربي لصالحه
في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم ..

رباعية نفط ميسان تحسم الديربي لصالحه

تغلب نادي نفط ميسان على نظيره نفط الجنوب بنتيجة 4-2 الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 37 من عمر الدوري العراقي الممتاز على ملعب الفيحاء.

رباعية نفط ميسان حملت توقيع حسن حمود علي (هدفين) ومحمد مزهر ووسام سعدون فنجان، فيما سجل مرتجي عادل وباسم حسن ثنائية نفط الجنوب.

وارتفع رصيد نفط ميسان إلى 58 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نفط الجنوب عند 42 نقطة في المرتبة الـ 13.

وشهدت المباراة ندية عالية، حيث ضغط الضيوف وتمكنوا من التقدم في الدقيقة 21 عن طريق حسن حمود.

وفي الدقيقة 37، عزز حسن حمود تقدم ناديه نفط ميسان، قبل أن يسجل زميله محمد مزهر، الهدف الثالث للضيوف.

وفي الشوط الثاني، قلص نفط الجنوب النتيجة عن طريق مرتجى عادل وباسم حسن في الدقيقتين 46 و48.

ونجح وسام سعدون في تسجيل الهدف الرابع لنفط ميسان في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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