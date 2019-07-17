اكتسبت أريارن تيتموس لقب "المدمرة" بعد أن اكتسحت منافساتها رغم صغر سنها، والآن تصوب الطالبة الأسترالية أنظارها نحو الأمريكية اللامعة كاتي ليديكي في بطولة العالم للسباحة في جوانج جو في كوريا الجنوبية.

وسجلت تيتموس (18 عاما) أفضل رقم في العام بواقع دقيقة و54.30 ثانية في سباق 200 متر حرة في التصفيات الوطنية في أبريل نيسان كما باتت على بعد 0.07 ثانية فقط خلف أفضل رقم في العام والخاص بليديكي في سباق 400 متر إذ سجلت ثلاث دقائق و59.28 ثانية.

وصارت ليديكي بطلة الأولمبياد خمس مرات علامة بارزة في السباقات المتوسطة والطويلة منذ أبهرت العالم في سن 15 عاما ونالت ذهبية سباق 800 متر في ألعاب لندن 2012.

لكن تيتموس عرضت شيئا كانت تفتقده ليديكي وهي "المنافسة".

وخلال معركة شرسة في بطولة بان باسيفيك ضغطت تيتموس على بطلة العالم 14 مرة إلى أقصى حد في سباق 400 متر وسجلت ثلاث دقائق و59.66 ثانية لتصبح ثالث سباحة تكسر حاجز أربع دقائق في هذه المسافة.

وسجلت ليديكي ثلاث دقائق و58.50 ثانية وهو أبعد قليلا عن رقمها العالمي (ثلاث دقائق و56.46 ثانية) في أولمبياد ريو لكن السباحة الأمريكية لم تختبر منافسة بهذا الشكل. وحققت تيتموس ثلاثة ألقاب على أرضها في دورة ألعاب الكومنولث العام الماضي بجانب الفوز بسباقي 200 و400 متر في بطولة العالم للمسافات القصيرة في ديسمبر كانون الأول الماضي ولكن في غياب ليديكي.

لكن تيتموس تعتقد أن المنافسة في بان باسيفيك بسباق 400 متر كانت أبرز لقطاتها خلال العام.

وقالت لمحطة سيفن نيتوورك المحلية: "ربما كان الإنجاز الأكبر في ألعاب الكومنولث لكن بالنسبة لي أكثر ما أفرحني هو كسر حاجز أربع دقائق في سباق 400 متر وربما ترك هذا تأثيرا أكبر عندي.

وأضافت "أفكر في أن سيدتين فقط نجحتا في القيام بنفس الأمر".

ولن تتعامل ليديكي مع المنافسة باستهزاء على الأرجح إذ تود تعزيز رقمها القياسي وسترحب تيتموس بالتحدي أيضا حيث تحتاج لرفع مستواها مجددا.

وتابعت "اذا لم يكن هناك أي هدف لتطارده فربما لا تحتاج لهذا الهدف حقا. وبدون ليديكي لم أكن لأسبح بهذه السرعة.

"أعرف جيدا ما يجب علي فعله وأتمنى أن تتحسن لكي أتحسن أنا أيضا".

وقادت تيتموس أستراليا لنيل برونزية سباق أربعة في 200 متر تتابع في آخر بطولة عالم في بودابست في 2017 واحتلت المركز الرابع في أول مشاركة دولية لها.

وركزت جهودها مؤخرا على سباق 800 متر وحققت خامس أفضل رقم في هذه المسافة وتصدرت ليديكي القائمة.

وتبدو تيتموس بعيدة نسبيا عن تهديد عرش ليديكي في هذه المسافة لكنها تشجع نفسها بعد التحسن خلال العام الماضي.

وقالت "سباق 800 متر الأقل تفضيلا لدي لأنه الأطول وأعاني للتركيز بسبب طول المسافة. يقول مدربي إنني أبدو مثل طبق طائر وسط الرياح".