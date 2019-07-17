قال أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إنه لا يزال يأمل في بناء فريق لمانشستر يونايتد مكونه الأساسي بول بوجبا، على الرغم من اعتراف لاعب خط الوسط الفرنسي بأنه يريد خوض تحديًا جديدًا.

في أغسطس من العام الماضي، قال سولسكاير، عندما كان مديرًا فنيًا لمولدي، عن رغبته في بقاء بوجبا في يونايتد، والذي طلب في ذلك الوقت المغادرة، وسط اهتمام من برشلونة، وبعد 11 شهرًا، أصبح سولسكاير مديرًا فنيًا ليونايتد وعليه أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبل بوجبا، الذي يرغب في الرحيل.

وبسؤاله عما إذا كان بوجبا هو الرجل الذي يعيد مانشستر يونايتد إلى القمة، قال سولسكاير: "نعم، بول لاعب رائع، وكان دائمًا محترفًا عظيمًا.. علاقتي به جيدة للغاية".

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "قلت سابقًا، إذا كان ضمن فريقي، سأبني فريقًا حوله، ولم أغير ذلك كثيرًا منذ ذلك الحين، لذلك أود أن أقول نفس الشيء الآن".

وتسائل: "لا أفهم لماذا يريد اللاعبون مغادرة يونايتد!".

روميلو لوكاكو، يتطلع أيضًا لمغادرة يونايتد هذا الصيف، وسط اهتمام من إنتر ميلان، بناءً على طلب مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

ومن المتوقع أن يقدم إنتر عرضًا جديدًا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات، لكن يونايتد يريد أكثر من 79 مليون جنيه إسترليني.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتفهم عقلية اللاعبين الذين يرغبون في مغادرة يونايتد، قال سولسكاير: "لا هؤلاء الذين يرغبون في المغادرة الآن لم يكونوا هنا عندما كانت الأمور مستقرة".

وأضاف: "إنه أفضل شعور يمكن أن تشعر به كلاعب كرة قدم في هذا النادي عندما تحقق البطولات.. نأمل أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءًا من ذلك - وأريد أن أكون أنا جزءًا من ذلك أيضًا".