وخلال مباراته التحضيرية الأولى، تمكن من هزيمة نظيره الكرواتي.

وفي الشوط الأول من مباراته أمام اليابان، فاز المنتخب النسوي الإيراني بنتيجة 26-24، فيما خسر في الشوط الثاني بنتيجه 22-25 وفي نهاية المطاف، توج بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-13.

وخلال مباراته التحضيرية الثالثة يوم الأربعاء، سيواجه المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للسيدات نظيره الأميركي.

وسيشارك المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة في بطولة آسيا المزمع عقدها باستضافة كوريا الجنوبية من الفترة بين 17 آب/أغسطس إلى 25 من الشهر نفسه وسيواجه في المجموعة الأولى نظرائه من كوريا الجنوبية وسنغافورة.