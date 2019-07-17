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رقم الخبر: 258599 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 11:58 الاقسام: رياضة  
المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الياباني

المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الياباني

فاز المنتخب الإيراني لكرة الطائرة للسيدات على نظيره الياباني خلال مباراته التحضريرية الثانية لكأس آسيا.

وخلال مباراته التحضيرية الأولى، تمكن  من هزيمة نظيره الكرواتي.

وفي الشوط الأول من مباراته أمام اليابان، فاز المنتخب النسوي الإيراني بنتيجة 26-24، فيما خسر في الشوط الثاني بنتيجه 22-25 وفي نهاية المطاف، توج بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-13.

وخلال مباراته التحضيرية الثالثة يوم الأربعاء، سيواجه المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للسيدات نظيره الأميركي.

وسيشارك المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة في بطولة آسيا المزمع عقدها باستضافة كوريا الجنوبية من الفترة بين 17 آب/أغسطس إلى 25 من الشهر نفسه وسيواجه في المجموعة الأولى نظرائه من كوريا الجنوبية وسنغافورة.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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