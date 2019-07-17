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رقم الخبر: 258598 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 11:58 الاقسام: رياضة  
ربّاع إيراني يحصد فضية بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين في كازاخستان

ربّاع إيراني يحصد فضية بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين في كازاخستان

فاز الرباع الايراني "نادر مرادي" الثلاثاء بالميدالية الفضية خلال منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين في فئة الوزن 72 كغ المقامة في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

مرادي وهو اللاعب الايراني الثالث المشارك في بطولة كازاخستان العالمية لرفع الأثقال للمعاقين، تمكن من رفع الثقل بوزن 202 كغ ليحصل على الميدالية الفضية في هذه المنافسات.

ومن الفئة نفسها، حصد الرباع الصيني على الميدالية الذهبية فيما حل النيجيري ثالثا.

وتقام بطولة رفع الأثقال للمعاقين منذ 12 يوليو بمشاركة 441 رياضياً من 78 دولة باستضافة مدينة نور سلطان في كازاخستان.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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