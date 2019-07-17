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رقم الخبر: 258597 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 11:06 الاقسام: سياسة  
الشيخ الخزعلي يؤكد على موقف العراق الرسمي الرافض لصفقة القرن

الشيخ الخزعلي يؤكد على موقف العراق الرسمي الرافض لصفقة القرن

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي في بغداد، خلال لقائه السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، على رفض العراق حكومة وشعبا لصفقة القرن.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة له على "تويتر" تعليقاً على اللقاء " تداولنا آفاق تدعيم العلاقة بين البلدين وأوضاع المنطقة والتصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودور روسيا في حل هذه الأزمة".

وأضاف: "أكدنا على موقف العراق الرسمي والشعبي الرافض لصفقة القرن".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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