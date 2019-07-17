أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي في بغداد، خلال لقائه السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، على رفض العراق حكومة وشعبا لصفقة القرن.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة له على "تويتر" تعليقاً على اللقاء " تداولنا آفاق تدعيم العلاقة بين البلدين وأوضاع المنطقة والتصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودور روسيا في حل هذه الأزمة".

وأضاف: "أكدنا على موقف العراق الرسمي والشعبي الرافض لصفقة القرن".