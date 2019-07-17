بدأت يوم الثلاثاء، البطولة الوطنية لرفع الأثقال للسيدات بمحافظة اصفهان (وسط)، فيما أظهرت المشاركة في هذه المنافسات زيادة بثلاثة أضعاف، حيث بلغ عدد المشاركات في البطولة 235 سيدة هذا العام.

وشاركت 70 سيدة فقط في بطولة العام الماضي لرفع الأثقال، فيما شهدت البطولة لهذا العام ترحيبا واسعا من قبل السيدات الإيرانيات.

وفي حوار مع وكالة إرنا الثلاثاء، صرحت نائبة رئيس الإتحاد الوطني لرفع الأثقال السيدة "بهار بهرامي"، انه تشارك في البطولة الوطنية لرفع الأثقال للسيدات لهذا العام، رياضيات من 27 محافظة إيرانية في فئتين عمريتين للشابات والكبار وفي إطار 43 فريقا في المجموع.

وبدأت بطولة رفع الأثقال الوطنية للسيدات يوم الثلاثاء 16 تموز/يوليو على أن تنتهي في الـ 19 من الشهر نفسه.

وتقام البطولة لاختیار أعضاء البعثة الوطنية للمشاركة في البطولة العالمية لرفع الأثقال في تايلند في أواسط أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المقرر كذلك أن تشارك رافعات الأثقال الإيرانيات في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئة في كوريا الشمالية التی تقام خلال الفترة من 20 تشرین الأول/أكتوبر إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر ومن ثم في منافسات رفع الأثقال للدول الإسلامية في تونس ومسابقات رفع الأثقال لدول غرب آسيا.