وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب موسوي مساء الثلاء: ان رد ظريف على صحفي "ان بي سي" (الذي اجرى الحوار معه) كان دقيقا وذكيا وبمثابة "برهان الخلف" ، اذ انه رمى الكرة في ساحة اميركا فضلا عن انه بدلا من اتخاذ الموقف الدفاعي قد اثار التحدي امام موضوع بيع اميركا الاسلحة لدول المنطقة.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الارانية، ان موقف ايران وظريف معلوم بشان قدرات البلاد الصاروخية.

وقد فندت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة انباء اوردتها بعض وكالات الانباء التي زعمت بان ايران على استعداد للتفاوض حول برنامجها الصاروخي، مؤكدة بان البرنامج الصاروخي الدفاعي الايراني غير قابل للتفاوض اطلاقا.

وجاء في بيان صدر عن الممثلية الايرانية في نيويورك الثلاثاء، اننا نفند استنباط وكالة انباء "اسوشييتدس برس" من تصريحات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال المقابلة التي اجرتها معه قناة "ان بي سي".

واضافت، ان وزير الخارجية كان قد قال "ان ارادت اميركا التحدث حول الصواريخ فعليها ابتداء وقف بيع السلاح والتي تشتمل الصواريخ ايضا لحكومات المنطقة" الا ان هذه الوكالة فسرت هذه الجمل على اساس انها تعبّر عن رغبة ايران للتفاوض حول برنامجها الدفاعي الصاروخي.

وتابعت الممثلية الايرانية، ان الصواريخ الايرانية غير قابلة للتفاوض اطلاقا مع اي احد واي دولة وفي اي وقت كان.

واكد بيان الممثلية الايرانية، انه من المؤكد ان صحفيي وكالة "اسوشييتدبرس" ملمون بما يكفي بالحوار باللغة الانجليزية ليدركوا ويفهموا مفاهيم وجهات النظر الافتراضية، واضاف، ان ادراج حصيلة خاطئة في عناوين الاخبار في حين ان النص واضح لا لبس فيه، انما يقلل من الاقبال العام على وسيلة الاعلام هذه.

واستنادا لهذه المزاعم قال بومبيو خلال اجتماع الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "لأول مرة... قال الإيرانيون إنهم مستعدون للتفاوض حول برنامجهم الصاروخي".

وبناء على هذه المزاعم ايضا اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انه تم "إحراز تقدم" في ما يتعلق بإيران.