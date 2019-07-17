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رقم الخبر: 258587 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 10:29 الاقسام: محليات  
ظريف: سأجري المزيد من المقابلات مع وسائل الإعلام في نيويورك

ظريف: سأجري المزيد من المقابلات مع وسائل الإعلام في نيويورك

نشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الاربعاء في حسابه الشخصي بموقع توتير، الرابط الالكتروني للحوار الذي اجرته معه قناة الـ "بي بي سي" في نيويورك؛ قائلا: سوف اجري مزيدا من المقابلات مع وسائل الاعلام العالمية خلال تواجدي في نيويورك.
وكتب ظريف في تغريدته : خلال زيارتي لنيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة "اجريت حوارا مع مراسلة بي بي سي زینب بداوي في برنامج هارد توك في محل اقامة السفير الايراني (في الامم المتحدة)، مضيفا: سوف اجري المزيد من المقابلات…".
وكان ظريف نشر عصر امس الثلاثاء في حسابه الشخصي بموقع توتير، الرابط الالكتروني للحوار الذي اجرته معه شبكة الـ ان بي سي في نيويورك؛ قائلا : لقد تحدثنا في ۱۵ تموز /يوليو بمقر السفير الايراني في الامم المتحدة، بوصفه احد المقرات التي يسمح لي التواجد فيها، رغم انّي اقوم بمهامي الرسمية لدى المنظمة الاممية؛ الحوارات الاخرى سيتم نشرها عبر الـ بي بي سي والقنوات الاخرى".
وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد فرضت قيودا على اماكن تواجد وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لـ نيويورك بهدف المشاركة في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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