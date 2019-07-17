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رقم الخبر: 258586 تاريخ النشر: تموز 17, 2019 الوقت: 10:30 الاقسام: محليات  
هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مساء الثلاثاء مدينة فارياب الواقعة جنوب محافظة كرمان جنوب شرق ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثامنة و 51 دقيقة و 8 ثوان مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الرابعة و 21 دقيقة و 8 ثوان عصرا بتوقيت غرينتش) في عمق 11 كم من سطح الارض.
واضاف، ان الهزة كان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.36 والطول الشرقي 57.01 درجة.
وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" قال حاكم مدينة فارياب علي نيك نفس، انه لم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار بشرية او مادية جراء هذه الهزة الارضية.
كما ضربت هزة ارضية اخرى هذه المدينة بقوة 4.4 درجة ريختر في الساعة العاشرة و 45 دقيقة و 27 ثانية من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (السادسة و 15 دقيقة و 27 ثانية من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).
وتقع مدينة فارياب على بعد 330 كم الى الجنوب من مدينة كرمان مركز محافظة كرمان جنوب شرق ايران.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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