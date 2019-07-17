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رقم الخبر: 258584 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 21:48 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية يؤكد ضرورة تقليص الإعتماد على العائدات النفطية

رئيس السلطة القضائية يؤكد ضرورة تقليص الإعتماد على العائدات النفطية

أكد رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" ضرورة تقليص الاعتماد على الايرادات النفطية في مجال وضع البرامج الاقتصادية والميزانية واستبدالها بالعائدات غير النفطية.

وقال رئيسي اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع وزير الاقتصاد والمالية "فرهاد دجبسند": ان نتائج الابحاث التي توصل اليها الخبراء تشير الى اهمية التحرر من الاقتصاد القائم على الايرادات النفطية في مجال البرامج التنموية للبلاد، وفي المقابل المضي قدما نحو تعزيز العائدات الاخرى.

وفي جانب آخر من تصريحاته خلال اللقاء، أكد رئيس السلطة القضائية على دور الشعب الايراني "المخلص والمؤمن والمتواجد في الساحات" بوصفه أحد ركائز القوة والاقتدار في ايران الاسلامية.

وتابع: "ان تعزيز ثقة الشعب بسيادة العدل والمساواة في البلاد، سيؤدي الى تعزيز مكونات القوة الوطنية والامن القومي، وبما يشكل رأس مال اجتماعي عظيم لا يستطيع أي شيطان من شياطين العالم القيام بأي خطوة ضده".

 
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