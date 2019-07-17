بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، في بغداد الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان: "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية والوفد المرافق له، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف البيان: "وأكد السيد الرئيس موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية".

وأشار صالح، بحسب البيان، إلى "حرص الدولة العراقية على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم".

من جانبه، أكد أشتيه خلال اللقاء "رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات، مثمنا مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة".

كما جرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية العربية والدولية، وضرورة تأسيس منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل السياسي والأمني والاقتصادي"، وفقا للبيان.

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى بغداد، الاثنين، على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.

من جانب آخر وصل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الثلاثاء 16 تموز/ يوليو، العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة هي الأولى له بعد تسنمه المنصب.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر من إقليم كردستان، بإن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وصل بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، للقاء رؤساء الرئاسات الثلاث في الحكومة الاتحادية.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الوفد يضم نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، ووزراء، الداخلية ريبر أحمد، والمالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والعدل فرست أحمد، وشؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، فوزي حريري.

ومن المحدد أن يلتقي بارزاني، رؤساء الجمهورية، برهم صالح، ومجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، والبرلمان، محمد الحلبوسي، لإبداء حسن النية، وتحسين العلاقات بين المركز والإقليم.

وتعتبر هذه الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها مسرور بارزاني إلى بغداد، بعد أقل من أسبوع على تسنمه مهامه رسميا في 10 يوليو/تموز الجاري.

وتمهد زيارة وفد حكومة إقليم كردستان لزيارات متبادلة بين أربيل مركز إقليم كردستان، وبغداد، لحسم الخلافات العالقة لاسيما المتعلقة بالنفط، والمناطق المتنازع عليها دستوريا وفق المادة 140 من الدستوري العراقي.

من جهة اخرى قتل جندي تركي بانفجار عبوة ناسفة شمال العراق.

وجاء في بيان لوزارة دفاع النظام التركي الثلاثاء نقلته وكالة الأناضول إن “قنبلة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني انفجرت ما أسفر عن مقتل أحد جنودنا”.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مرارا على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما أكدت الحكومة العراقية بأنه يشكل عدوانا وانتهاكا لسيادة العراق وخرقا لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.