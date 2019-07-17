التاريخ السري للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب يخرج إلى العلن+فيلم أنهت زيارة وزير خارجية دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، إلى دولة الإمارات، في 30 حزيران/يونيو 2019، ضبابية التاريخ السري للعلاقات بين الطرفين، المليء بالتناقضات؛ من العمليات الأمنية السرية ثم الاغتيالات والتصفيات الجسدية، وصولا إلى الاتصالات الرسمية.