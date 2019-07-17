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رقم الخبر: 258579 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 18:19 الاقسام: الوسائط المتعددة  
التاريخ السري للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب يخرج إلى العلن+فيلم

التاريخ السري للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب يخرج إلى العلن+فيلم

أنهت زيارة وزير خارجية دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، إلى دولة الإمارات، في 30 حزيران/يونيو 2019، ضبابية التاريخ السري للعلاقات بين الطرفين، المليء بالتناقضات؛ من العمليات الأمنية السرية ثم الاغتيالات والتصفيات الجسدية، وصولا إلى الاتصالات الرسمية.
التاريخ السري للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب يخرج إلى العلن+فيلم
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مصدر الخبر: قناة النبأ
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