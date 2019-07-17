|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 258579
|تاريخ النشر: تموز 16, 2019
|الوقت: 18:19
|الاقسام: الوسائط المتعددة
|
التاريخ السري للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب يخرج إلى العلن+فيلم
أنهت زيارة وزير خارجية دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، إلى دولة الإمارات، في 30 حزيران/يونيو 2019، ضبابية التاريخ السري للعلاقات بين الطرفين، المليء بالتناقضات؛ من العمليات الأمنية السرية ثم الاغتيالات والتصفيات الجسدية، وصولا إلى الاتصالات الرسمية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|الجيش واللجان الشعبية اليمنية يحبطون محاولة تقدم لقوات التحالف السعودي على ابواب الحديد قبالة منفذ علب بعسير