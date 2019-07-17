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|رقم الخبر: 258578
|تاريخ النشر: تموز 16, 2019
|الوقت: 18:19
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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شاهقة مائية تتشكل قبالة سواحل جزيرة كورسيكا الفرنسية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين 15 تموز/ يوليو لقطات فيديو تصور اللحظة التي تكونت فيها شاهقة مائية ضخمة أو ما يعرف بعمود ماء، قبالة سواحل إحدى المدن التابعة لفرنسا، وتحديداً قبالة شواطئ باستيا وهي مدينة في جزيرة كورسيكا الفرنسية.
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