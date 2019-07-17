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رقم الخبر: 258576 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 21:32 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. شكوك حول ملابسات انفجار حاوية مليئة بالذخائر في مدينة سرت

ليبيا.. شكوك حول ملابسات انفجار حاوية مليئة بالذخائر في مدينة سرت

انفجرت الاثنين حاوية مليئة بالذخائر في ثكنة عسكرية بمدينة سرت الليبية، وتسببت في أضرار بمنازل مجاورة وبحالة من الذعر بين الأهالي، وقيل في البداية إن الانفجار نجم عن الحرارة المرتفعة.

وأعلنت لاحقا الكتيبة "604" التي انفجرت حاوية الذخائر بمقرها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن تحقيقا يجري لكشف ملابسات الحادثة، وتوعدت كل من يكون وراءها، بدفع ثمن غال، ما يشير إلى وجود شبهات بعمل تخريبي.

وكانت صحيفة "بوابة الوسط" نقلت عن مصدر أمني في المدينة أن الانفجار الذي وقع في مقر الكتيبة في المنطقة السكنية الثالثة، كان قويا وسمع دويه في معظم أنحاء المدينة، مشيرا إلى أنه كان بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي بلغت 49 درجة مئوية.

وأكد المصدر الأمني أن الانفجار لم تسفر عنه أية إصابات بشرية، واقتصر على خسائر مادية وأضرار لحقت بالمقر، وفي تهشيم النوافذ والأبواب الزجاجية لمحال تجارية قرب المكان.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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