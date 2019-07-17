وثائقي "ما خفي أعظم" يكشف توجيهات ملك البحرين باستخدام تنظيم القاعدة لتصفية المعارضين كشف برنامج "ما خفي أعظم" مخططا سريا نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين. وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.