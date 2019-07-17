قال إسماعيل تاج الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين، إن التجمع سلّم وثيقة تحمل آراءه للوساطة حتى يتم التفاوض حولها.

أول تعليق رسمي على أنباء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

ولفت تاج في مقابلة مع برنامج "حوار المستقبل" على فضائية النيل الأزرق، مساء الاثنين، إلى أن وثيقة الاتفاق المسربة لوسائل الأعلام تحمل رؤية المجلس العسكري ولا تمثل قوى الحرية والتغيير.

وأشار إلى أن خيار إسقاط المجلس العسكري لم يعد مطروحا الآن، مشددا على أنه يمكن اللجوء إليه إذا ما حاد العسكريون عن مبادئ الثورة وتلكأوا في نقل الحكم إلى سلطة مدنية كاملة، حسب قوله.

وأكد تاج أن جداول المواكب (المسيرات) لن تتوقف حتى أثناء الفترة الانتقالية لحماية الثورة والتغيير.

نفى والي سنار المكلف، اللواء أحمد صالح عبود، ما تردد بشأن وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، أثناء أحداث السوكي، التي وقعت الأحد.

وأشار "عبود" إلى حدوث هرج بجوار مكاتب الأمن، بعد تجمع أعداد كبيرة من المواطنين الغاضبين بعد حادث مصرع مواطن ونظامي، بحسب صحيفة "الشروق" السودانية.

وأقر والي سنار في بيان إعلامي، الاثنين، باستشهاد مواطن ونظامي من الدعم السريع وعدد من الإصابات الأخرى، بلغت خمسا من المواطنين، وإصابة من الدعم السريع.