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رقم الخبر: 258570 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 21:34 الاقسام: عربيات  
فرنسا تكشف عن سلاحها الرادع لحماية قطر

فرنسا تكشف عن سلاحها الرادع لحماية قطر

أكدت فرنسا أنها سعيدة وفخورة بأن سمحت أقدمية علاقتها مع قطر، بأن توفر لها طائرات "الرافال"/ العاديات في الوقت الراهن الحرج للمنطقة.

جاء ذلك ضمن تصريحات سفيرة فرنسا في قطر، فرانك جيليه، أثناء احتفالها بعيدها الوطني، الذي أقيم في فندق "الريتز"، وحضره صلاح بن غانم ناصر العلي، وزير الثقافة والرياضة، وجاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، والفريق الركن حمد بن علي العطية، مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع.

وأشار "جيليه" في كلمته خلال الاحتفال، إلى أن "الرافال" هي أفضل طائرة من جيلها، كسلاح لردع أي من يحاول أن يرمي إلى التشكيك في استقلالها وكوسيلة مثلى لحمايتها.

وأكد أن فرنسا ستواصل على نفس منوال علاقة التعاون المعهودة، التأكد من أن صديقتها قطر دائمة التزود بالإمكانيات التي تضمن سيادتها.

ووقعت دولة قطر وفرنسا، في مايو/ أيار 2015، اتفاقية لتزويد القوات الجوية القطرية بـ24 طائرة من مقاتلات "رافال". وفي العام الماضي طلبت قطر 12 طائرة أخرى.

 

 
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مصدر الخبر: الدوحة ـ وكالات
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