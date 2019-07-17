أكد المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية، "بهروز كمالوندي"، ان إيران لم تقرر التخطي عن نسبة الـ 4,5 بالمئة في تخصيب اليورانيوم، وأنها ستلتزم بهذا المستوى من التخصيب حاليا.

وصرح كمالوندي، الثلاثاء؛ ان حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يفوق الـ 300 كغم وان وتيرة التخزين أخذت تتسارع ولكن إيران ملتزمة حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 4,5 بالمئة.

وإذ أشار الى أن التخصيب سيبقى على ما هو عليه حاليا، قال كمالوندي: "ان التخصيب سيبقى على ما هو عليه حاليا، قال: إن التخصيب هو بمثابة قطار سريع وستكون محطته التالية بعد الـ 4,5 بالمئة، 20 بالمئة".

وتابع كمالوندي: "ان الحاجة الحالية للبلاد من اليورانيوم المخصب 4,5 بالمئة؛ مضيفاً: إن حاجة المفاعل النووي لطهران من الوقود النووي متوفرة لبضع سنوات في المستقبل ولكن إذا ما لم يتم تسليم الوقود اللازم الى إيران، فإنها قادرة على إنتاجه بنفسها".

وأوضح: ان نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران تتبع عاملين: المنطق التقني وحاجة البلاد، والمنطق السياسي؛ مضيفاً: انه "وفقا للمنطق السياسي، قد يتغير مقدار ونسبة التخصيب، كما تم تقليصه سابقا بناء على ذات المنطق".

وأكد، ان البلاد ليست بحاجة الى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة حاليا.