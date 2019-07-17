تقيم الجمهورية الإسلامية جناحاً خاصاً لها يضم العديد من الأقسام في معرض إعادة إعمار سوريا (REBUILD SYRIA 2019) الذي ينعقد خلال الفترة بين 17 أيلول/ سبتمبر حتى 21 من الشهر نفسه، بدعم من مركز العلاقات والتفاعلات الدولية التابع لمعاونية العلوم والتقنية في رئاسة الجمهورية.

ويشمل المعرض العديد من المجالات بما فيها صناعة البناء وجميع الصناعات الفرعية ذات الصلة، والكهرباء والطاقة، والطاقة المتجددة، والمياه ومعالجة المياه، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والنقل والشحن، والصناعات الجوية والبحرية، وصناعات البنى التحتية (إنشاء الجسور وسكك الحديد)، والزراعة والآلات الزراعية والصناعات ذات الصلة، والمواد الغذائية، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة المركبات الخفيفة والثقيلة، وقطع الغيار.

كما يضم المعرض أقساماً خاصة بالصيرفة والإستثمار وخدمات التأمين، والشركات الناشئة، والأجهزة والمعدات الخاصة بالمستشفيات، والأدوية، والآلات الثقيلة، والسيارات والأجهزة ذات الصلة، والمنتجات البلاستيكية، والطباعة والتغليف، وصناعة البتروكيماويات، والعلاقات وتقنية المعلومات(IT) ، وتقنية المعلومات والإتصالات (ICT) ، والأجهزة والمنظومات الأمنية، والأجهزة والمعدات الخاصة بإطفاء الحرائق.