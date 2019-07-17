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|رقم الخبر: 258565
|تاريخ النشر: تموز 16, 2019
|الوقت: 17:40
|الاقسام: اقتصاد
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إيران ستحدد تسعيرة كهربائية لتعدين العملات الرقمية
أعلن متحدث شركة صناعة الكهرباء التابعة لوزارة الطاقة الايرانية عن تحديد تسعيرة كهربائية لتعدين العملات الرقمية (البيتكوين) في البلاد خلال 10 أيام مقبلة.
وأوضح مصطفى رجبي مشهدي، في تصريح اليوم الثلاثاء، ان الوزارة تدرس فرض التسعيرة التصديرية للكهرباء على المعدنين، إضافة الى وضع قيود في الاستهلاك عند ساعة الذروة، وضرورة إستصدار كود عملة أجنبية والإفادة من أجهزة تعدين ذات مواصفات لمزاولة هذه الأنشطة.
من جهة ثانية ، أكد المتحدث ان طاقة التوليد بالمحطات الكهرومائية ارتفعت 3 آلاف ميغاواط هذا العام.
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