وأوضح مصطفى رجبي مشهدي، في تصريح اليوم الثلاثاء، ان الوزارة تدرس فرض التسعيرة التصديرية للكهرباء على المعدنين، إضافة الى وضع قيود في الاستهلاك عند ساعة الذروة، وضرورة إستصدار كود عملة أجنبية والإفادة من أجهزة تعدين ذات مواصفات لمزاولة هذه الأنشطة.

من جهة ثانية ، أكد المتحدث ان طاقة التوليد بالمحطات الكهرومائية ارتفعت 3 آلاف ميغاواط هذا العام.