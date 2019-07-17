إلتقى سفير الجمهورية الإسلامية لدى روسيا مهدي سنائي، يوم الإثنين، مع وزير الطاقة الروسي رئيس الجانب الروسي للجنة التعاون الحكومي المشتركة بين إيران وروسيا ألكسندر نوفاك، وناقش معه آخر الإتفاقات المتبلورة بين البلدين خلال الإجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الحكومي الإيرانية-الروسية الذي انعقد أخيراً في طهران واصفهان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تنفيذ مذكرات التفاهم والإتفاقات التي تمت بين البلدين خلال الإجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الحكومي الإيرانية-الروسية.

ونوه الطرفان الى أهمية التسريع في إدخال الوثائق الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ؛ مؤكدين ضرورة إستمرار هذه الإجتماعات واللقاءات حتى تحقيق النتائج المنشودة طبقاً للآفاق المحددة من قبل رئيسي جمهورية البلدين.

وانعقد الإجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الحكومي الإيرانية-الروسية في أواسط حزيران/ يونيو المنصرم في طهران واصفهان، حيث تمخض الإجتماع عن توقيع 12 وثيقة للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية.