بلغت الصادرات الإيرانية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبدون حساب السوائل الغازية، 10 مليارات دولار، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال مساعد مصلحة الجمارك الإيرانية أحمد ذاكري: بلغت الصادرات الإيرانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبدون حساب السوائل الغازية 10 مليارات دولار، مسجلاً نمواً مقارنة بالعام الذي سبقه. وأضاف: ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة إلى الخارج ومنها الدول المطلة على الخليج الفارسي وأوروبا والصين هو الصناعات المعدنية والبلاستيكية والمنتجات البتروكيمياوية والكيمياوية .

وبيّن ذاكري ان المستوى التجاري الإيراني خلال العام الماضي كان إيجابياً؛ مضيفاً: نسعى أن يكون كذلك هذا العام.