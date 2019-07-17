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رقم الخبر: 258561 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: اقتصاد  
صادرات السلع الإيرانية تبلغ 10 مليارات دولار في 3 أشهر

صادرات السلع الإيرانية تبلغ 10 مليارات دولار في 3 أشهر

بلغت الصادرات الإيرانية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبدون حساب السوائل الغازية، 10 مليارات دولار، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال مساعد مصلحة الجمارك الإيرانية أحمد ذاكري: بلغت الصادرات الإيرانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبدون حساب السوائل الغازية 10 مليارات دولار، مسجلاً نمواً مقارنة بالعام الذي سبقه. وأضاف: ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة إلى الخارج ومنها الدول المطلة على الخليج الفارسي وأوروبا والصين هو الصناعات المعدنية والبلاستيكية والمنتجات البتروكيمياوية والكيمياوية .

وبيّن ذاكري ان المستوى التجاري الإيراني خلال العام الماضي كان إيجابياً؛ مضيفاً: نسعى أن يكون كذلك هذا العام.

 

 
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