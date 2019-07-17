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رقم الخبر: 258560 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 17:31 الاقسام: اقتصاد  
زيادة 50% في صادرات محافظة جهارمحال وبختياري من الآلات الزراعية

زيادة 50% في صادرات محافظة جهارمحال وبختياري من الآلات الزراعية

أعلن مساعد رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب)، ان صادرات هذه المحافظة من الآلات الزراعية منذ بداية العام الايراني الحالي (بدأ من 21 آذار/ مارس) لحد الآن، أظهرت زيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وتابع أمين صلابت، في حوار له الثلاثاء لمراسل (إرنا): ان واحدة فقط من الوحدات الصناعية بهذه المحافظة صدرت 154 آلة زراعية الى أفغانستان وتركيا والعراق وتركمانستان وبعض الدول الأفريقية خلال الربع الأول من العام الإيراني الحالي.

وتشمل صادرات هذه المحافظة من الآلات الزراعية: حصادات القمح وفرامات الأعلاف والشاحنات وآلات الجر والطاحونات الكهربائية التي تستخدم خلف الجرارات، وأكد انه "يتم تصنيع هذه الآلات وفقاً للمعايير العالمية وبجودة عالية".

 

 
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