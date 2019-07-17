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رقم الخبر: 258559 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 150 طناً من منتجات الألبان من مدينة أراك

تصدير 150 طناً من منتجات الألبان من مدينة أراك

قال مديرعام منتجات الألبان في مدينة أراك: انه وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تصدير 150 طناً من منتجات الألبان بمبلغ ۲۰ مليار ريال الى الخارج (الدولار يساوي 42000 ريال).

وأضاف حامد أميني مصلح آبادي، الثلاثاء، انه تم تصدير هذه المنتجات الى كل من العراق وأفغانستان وباكستان وجمهورية آذربايجان. وبيّن ان صناعات الألبان في أراك تقوم شهرياً بتحويل ۱۷۰۰ طن من الحليب الطازج الى منتجات لبنية ومنها القشطة واللبن ومختلف أنواع الأجبان ومعلبات الحليب والحليب المنكه بالكاكاو والموز والقهوة وجميع أنواع العصائر.

 

 
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