  • الأربعاء ١٤ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258558 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 17:27 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني: "الريال" إمتصّ الصدمة؛ والمؤشرات الإقتصادية تتعافى

المركزي الإيراني: "الريال" إمتصّ الصدمة؛ والمؤشرات الإقتصادية تتعافى

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، ان العملة الوطنية الريال امتصت الصدمة في الشهرين الماضيين، وان جميع المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو التعافي.

وأضاف همتي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان معدل التضخم والبطالة في تراجع. وأكد انه تم تخصيص 12 مليار دولار عملة أجنبية لتغطية الواردات منذ 21 مارس/ آذار الفائت، وان بمساعدة المصدرين انخفض الاعتماد على العملة المحققة من مبيعات النفط.

وشدد همتي على أن البنك المركزي لا يتدخل بسعر صرف الريال من منطلق الاعتقاد بأن السوق والمؤشرات الاقتصادية ستحدد ذاتياً السعر. ولفت الى أن البنك المركزي يبذل جهداً حثيثاً للتحكم بالسيولة بالرغم من مواجهة الوحدات الإنتاجية شحة بسبب ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي؛ مبيناً ان التحكم بالسيولة من الأهداف الرئيسة للبنك المركزي في العام الجاري، ومن المؤمل عدم مواجهة آثار التضخم وتذبذب سعر الصرف.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0696 sec