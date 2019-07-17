أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، ان العملة الوطنية الريال امتصت الصدمة في الشهرين الماضيين، وان جميع المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو التعافي.

وأضاف همتي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان معدل التضخم والبطالة في تراجع. وأكد انه تم تخصيص 12 مليار دولار عملة أجنبية لتغطية الواردات منذ 21 مارس/ آذار الفائت، وان بمساعدة المصدرين انخفض الاعتماد على العملة المحققة من مبيعات النفط.

وشدد همتي على أن البنك المركزي لا يتدخل بسعر صرف الريال من منطلق الاعتقاد بأن السوق والمؤشرات الاقتصادية ستحدد ذاتياً السعر. ولفت الى أن البنك المركزي يبذل جهداً حثيثاً للتحكم بالسيولة بالرغم من مواجهة الوحدات الإنتاجية شحة بسبب ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي؛ مبيناً ان التحكم بالسيولة من الأهداف الرئيسة للبنك المركزي في العام الجاري، ومن المؤمل عدم مواجهة آثار التضخم وتذبذب سعر الصرف.