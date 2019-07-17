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رقم الخبر: 258557 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 17:21 الاقسام: دوليات  
13 قتيلا و30 مصابا حصيلة انفجارات في إقليم قندهار الأفغاني

13 قتيلا و30 مصابا حصيلة انفجارات في إقليم قندهار الأفغاني

ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق فى ولاية قندهار بجنوب أفغانستان إلى 13 شخصًا وأكثر من 30 مصابًا.
من جانبه، قال فيلق "اتال" 205 التابع للجيش الأفغانى فى بيان له (نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية اليوم الثلاثاء) إن عبوة ناسفة محلية الصنع زُرعت من قبل حركة طالبان قد انفجرت فى منطقة خاكريز فى قندهار.
وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن مقتل 13 مدنيًا بينهم أطفال، بينما أصيب أكثر من 30 آخرين.
علاوة على ذلك، أفاد بيان الفيلق أن المدنيين كانوا يسافرون بين منطقتى "دارزب" و"مانديجاك" عندما اصطدمت حافلتهم بقنبلة على جانب الطريق.
من جهه أخرى شنت القوات الأمريكية سلسلة غارات جوية استهدفت ضواحى إقليم "لوجار" بوسط أفغانستان أدت إلى مقتل 22 مسلحا من حركة طالبان المسلحة.
من جانبه، قال فيلق "ثندر" 203 التابع للجيش الأفغانى، فى بيان له نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية شنت غارات فى منطقة "كمال خيل" التابعة لإقليم لوجار الليلة الماضية.
وأضاف البيان أن هذه الغارات أدت إلى مقتل 22 من مسلحى طالبان، بينما أصيب 5 آخرون... كما أدت إلى مقتل بعض كبار قادة طالبان بمن فيهم قائد "الوحدة الحمراء فى طالبان "قدرت" وشقيق حاكم حكومة الظل التابعة للحركة المسلحة رئيس المقاطعة فى الظل "محمد أغا".
من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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