رد نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن على تغريدة دونالد ترامب ضد عضوات الكونجرس المنتميات لأقليات، وقال إن على الرئيس الأمريكى إلى يعود إلى وطنه، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى".

وقال بايدن فى كلمة ألقاها أثناء تواجده فى ولاية أيوا: مؤخرا، كان ترامب يتحدث عن أربعة من عضوات الكونجرس. ومهما كان ما تعتقده بشأن سياستهم، تحدث عن عودتهم إلى البلدان الروعة التى جاءوا منها، وأضاف ساخرا: بروكلين وميتشيجان، وهى الولايات التى تنتمى إليها النائبات.

وتابع بايدن قائلا إن هذا هجوم عنصرى، لافتا إلى ضرورة أن يرحل ترامب إلى منزله، فى إشارة إلى ضرورة أن يترك الرئاسة.

وكان ترامب قد نشر تغريدة يوم الأحد الماضى عن النائبات الكسندريا أوكازيو كورتز من نيويورك، وإلهان عمر من ولاية مينسوتا، ورشيدة طليب عن ولاية ميتشيجان، وايانا بريسلى عن ولاية ماسوشستس، طالب فيها بعودتهن إلى بلادهن للمساعدة فى إصلاح المناطق المكسورة التى تسودها الجريمة التى جاءوا منها، ثم يعودوا ليوضحوا لنا كيف تم ذلك.

وقد ولدت النائبات فى الولايات المتحدة فيما عدا إلهان عمر التى ذهبت إلى أمريكا كلاجئة من الصومال فى شبابها.