قال بوب مايرز المدير العام لجولدن ستيت وريورز، المنتمي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إنه كان يأمل في الإبقاء على كيفن دورانت لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يكن هناك أي شيء يستطيع الفريق فعله لإقناع اللاعب بالاستمرار.

وأبلغ مايرز الصحفيين في مقر مران الفريق ”لقد شعر أن شيئا بداخله وفي قلبه يجعله يريد خوض تجربة مختلفة.

”ليس هناك أي شيء سيء بخصوص ذلك وأنا متقبل لهذا الأمر وأتمنى أن يكون الموقف كذلك مع المشجعين“.

وأضاف ”هو من أفضل الرياضيين الذين شاهدتهم في مدينتنا وهذه المنظمة“.

ورفض دورانت عرضا مقابل 221 مليون دولار لمدة خمس سنوات ورحل في صفقة مجانية إلى بروكلين نيتس مقابل 164 مليون دولار لأربع سنوات.

لكن دورانت ربما يغيب عن الموسم المقبل بأكمله في ظل الحاجة إلى الوقت للتعافي من تعرضه لإصابة بقطع في وتر العرقوب في يونيو حزيران الماضي.

وأبرم وريورز، الذي خسر الدور النهائي للمسابقة الموسم المنصرم، صفقة أخرى بالتعاقد مع دانجيلو راسل لأربع سنوات مقابل 117 مليون دولار.